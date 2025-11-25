«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал два очка и не реализовал буллит Сегодня, 07:02 Автор: Андрей Моисеев









В матче Национальной хоккейной лиги, который состоялся 16 января в Сент-Луисе, «Тампа» проиграла в серии буллитов «Блюз» со счётом 2:3. В составе победителей отличились Джейк Нейборс, Ник Бьюгстад и Джордан Кайру (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Никита Кучеров и Оливер Бьёркстранд. Нападающий «Лайтнинг» Кучеров записал на свой счёт гол и результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам. В активе форварда хозяев Павла Бучневича один ассист. Подопечные Джона Купера прервали серию из 11-ти побед подряд, набрали 62 очка и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Сент-Луис» встретится 19 января с «Эдмонтоном», «Тампа» в воскресенье вечером по московскому времени сыграет с «Далласом».

