«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал два очка и не реализовал буллит

В матче Национальной хоккейной лиги, который состоялся 16 января в Сент-Луисе, «Тампа» проиграла в серии буллитов «Блюз» со счётом 2:3.
В составе победителей отличились Джейк Нейборс, Ник Бьюгстад и Джордан Кайру (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Никита Кучеров и Оливер Бьёркстранд.
Нападающий «Лайтнинг» Кучеров записал на свой счёт гол и результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.
В активе форварда хозяев Павла Бучневича один ассист.
Подопечные Джона Купера прервали серию из 11-ти побед подряд, набрали 62 очка и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
В следующем матче «Сент-Луис» встретится 19 января с «Эдмонтоном», «Тампа» в воскресенье вечером по московскому времени сыграет с «Далласом».