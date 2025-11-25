Хоккей-обозрение

«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал два очка и не реализовал буллит

Сегодня, 07:02 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

В матче Национальной хоккейной лиги, который состоялся 16 января в Сент-Луисе, «Тампа» проиграла в серии буллитов «Блюз» со счётом 2:3.

В составе победителей отличились Джейк Нейборс, Ник Бьюгстад и Джордан Кайру (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Никита Кучеров и Оливер Бьёркстранд.

Нападающий «Лайтнинг» Кучеров записал на свой счёт гол и результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

В активе форварда хозяев Павла Бучневича один ассист.

Подопечные Джона Купера прервали серию из 11-ти побед подряд, набрали 62 очка и занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится 19 января с «Эдмонтоном», «Тампа» в воскресенье вечером по московскому времени сыграет с «Далласом».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


В НХЛ сняли видео, как Бобровский впервые пропустил девять шайб за матч
Никишин мощным броском от синей линии забросил шайбу Бобровскому
Кучеров опередил Драйзайтля в гонке бомбардиров, Маккиннон догнал Макдэвида
«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал два очка и не реализовал буллит
«Флорида» Бобровского пропустила девять шайб от «Каролины»
СКА проиграл одному из аутсайдеров КХЛ «Сочи»
Михайлов прокомментировал слова Трампа о голкипере Бобровском
Вратарь «Питтсбурга» Мурашов приглашён на Матч звёзд АХЛ
Фетисов хочет прокомментировать слова Трампа о вратаре Бобровском
Сорокин сыграл «на ноль» с «Эдмонтоном» и вышел в лидеры НХЛ по шатаутам


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449