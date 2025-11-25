Кучеров опередил Драйзайтля в гонке бомбардиров, Маккиннон догнал Макдэвида Сегодня, 08:00 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и передачей в матче с «Сент-Луисом». Российский хоккеист опередил форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в гонке бомбардиров сезона НХЛ. На счету лидера «Лайтнинг» 24 шайбы и 45 ассистов. В активе немецкого хоккеиста 67 (25+42) баллов. Лидируют в списке самых результативных игроков чемпионата по системе «гол+пас» Натан Маккиннон из «Колорадо» (82, 36+46) и Коннор Макдэвид из «Ойлерз» (82, 30+52). Третью строчку занимает 19=летний Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (72, 24+48), в игре с «Детройтом» записавший на свой счёт передачу. Лучший бомбардир «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 52 (25+27) очка и занимает в списке 15-е место.

