Никишин мощным броском от синей линии забросил шайбу Бобровскому

Сегодня, 08:39 Автор: Андрей Моисеев




Александр Никишин, Каролина Харрикейнз

«Каролина» с разгромным счётом обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 17 января по московскому времени в Роли. Встреча завершилась со счётом 9:1.

Одну из шайб в ворота Сергея Бобровского забросил 24-летний защитник «Харрикейнз» Александр Никишин. Игрок отличился на 17-й минуте второго периода с передач Себастьяна Ахо и Николая Элерса.

В этом сезоне на счету Никишина 20 (6+14) очков в 47 играх и лучший в команде показатель полезности («+12»).

