Фетисов прокомментировал девять пропущенных шайб Бобровского

Сегодня, 12:30 Автор: Андрей Моисеев




Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал матч НХЛ между «Каролиной» и «Флоридой», в которой голкипер Сергей Бобровский пропустил девять шайб.

«Вратари такого уровня не должны столько пропускать. Но ничего страшного в этом нет. Опыта у него достаточно, чтобы собраться и не думать об этой игре», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Неудачный для российского вратаря матч состоялся на следующий день после встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, на которой присутствовали игроки и тренеры «Пантерз».

В прошлом сезоне Бобровский вместе с «Флоридой» стал обладателем Кубка Стэнли. В этом чемпионате на его счету 19 побед и 14 поражений.
