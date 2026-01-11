Okko покажет Олимпийские игры 2026 года в России

Зимние Олимпийские игры 2026 года в России покажет платформа Okko, сообщает журналист Спортс Владимир Иванов.

«Олимпийские игры-2026 в России будет показывать Okko. Вопрос решен на 99%», — передал Иванов в своём телеграм-канале.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Хоккейный турнир, в котором примут участие 12 команд, состоится с 11 по 22 февраля. НХЛ спустя 12 лет приняла решение сделать перерыв в регулярном чемпионате и отпустить сильнейших хоккеистов в Италию.

С 2022 года сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований.