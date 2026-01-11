Хоккей-обозрение

Okko покажет Олимпийские игры 2026 года в России

Сегодня, 13:53 Автор: Андрей Моисеев




Зимняя Олимпиада 2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в России покажет платформа Okko, сообщает журналист Спортс Владимир Иванов.

«Олимпийские игры-2026 в России будет показывать Okko. Вопрос решен на 99%», — передал Иванов в своём телеграм-канале.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Хоккейный турнир, в котором примут участие 12 команд, состоится с 11 по 22 февраля. НХЛ спустя 12 лет приняла решение сделать перерыв в регулярном чемпионате и отпустить сильнейших хоккеистов в Италию.

С 2022 года сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований.
Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Okko покажет Олимпийские игры 2026 года в России
Фетисов прокомментировал девять пропущенных шайб Бобровского
20 лет назад Овечкин забросил одну из самых знаменитых шайб в истории НХЛ
В НХЛ сняли видео, как Бобровский впервые пропустил девять шайб за матч
Никишин мощным броском от синей линии забросил шайбу Бобровскому
Кучеров опередил Драйзайтля в гонке бомбардиров, Маккиннон догнал Макдэвида
«Тампа» проиграла «Сент-Луису», Кучеров набрал два очка и не реализовал буллит
«Флорида» Бобровского пропустила девять шайб от «Каролины»
СКА проиграл одному из аутсайдеров КХЛ «Сочи»
Михайлов прокомментировал слова Трампа о голкипере Бобровском


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449