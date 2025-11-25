Хоккей-обозрение

«Миннесота» обыграла «Баффало», Капризов и Тарасенко набрали пять очков

Вчера, 23:22 Автор: Андрей Моисеев




«Миннесота» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 17 января. Поединок на льду «Кибэнк-центра» завершился со счётом 5:4.

Шайбы в игре забросили: Маркус Фолиньо (10-я минута), Райан Хартман (20), Владимир Тарасенко (22), Куинн Хьюз (38), Матс Цуккарелло (62) — Райан Маклауд (11), Пейтон Кребс (31), Джек Куинн (32), Алекс Так (37).

Нападающий «Уайлд» Тарасенко набрал 2 (1+1) очка. Кирилл Капризов записал на свой счёт три передачи, у Данилы Юрова один ассист.

Подопечные Джона Хайнса прервали серию из трёх поражений подряд.

В следующем матче «Миннесота» сыграет 20 января с «Торонто», «Баффало» 19 января встретится с «Каролиной».
