Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Артемий Панарин и Мика Зибанеджад, Нью-Йорк Рейнджерс

«Рейнджерс» одержали победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся вечером 17 января по московскому времени. Встреча на льду «Уэллс Фарго-центра» завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Артемий Панарин (8-я минута, 35), Мика Зибанеджад (8, 26, 29) и Бреннан Отман (9). У проигравших шайбы забросили Трэвис Конечны (7), Трэвис Санхайм (37) и Тревор Зеграсс (49).

Панарин провёл на льду более 20 минут сделал пять бросков и отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей.

Подопечные Майка Салливана прервали серию из пяти поражений подряд.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют 20 января с «Анахаймом», «Филадельфия» в этот же день встретится с «Вегасом».
