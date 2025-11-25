Овечкин посоветовал «Шанхайским Драконам» назначить Лава главным тренером

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин советовал руководству «Шанхайских Драконов» назначить Митча Лава главным тренером команды.

«Руководство «Шанхая» перед назначением советовалось с Александром Овечкиным. Ответ легенды был однозначным: если есть возможность взять такого специалиста, лучше ее не упускать», — сообщает журналист Артур Хайруллин.

Накануне «Драконы» объявили о назначении Лава новым главным тренером. Контракт с 41-летним специалистом заключён до конца сезона-2026/2027.

Канадец два года работал помощником Спенсера Карбери в «Кэпиталз», а до этого возглавлял один из клубов АХЛ.

В октябре прошлого года «столичные» уволили Лава после обвинений в домашнем насилии.