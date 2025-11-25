Панарин прокомментировал решение «Рейнджерс» не предлагать ему контракт

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал решение руководства команды не предлагать ему новый контракт.

«Трудно сказать, что чувствую. Я все еще в замешательстве, но руководство решило пойти в другом направлении. Сейчас я игрок «Рейнджерс», поэтому буду выкладываться в каждой игре на 100%», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно.

Действующее соглашение российского хоккеиста, по которому он получает 11,64 млн долларов, истекает в конце текущего сезона.

Панарин перешёл в клуб из Нью-Йорка из «Коламбуса» в 2019 году и набрал за это время 604 (204+400) очка в 478 матчах.

В этом сезоне на счету игрока 54 (18+36) очка и он занимает первое место по результативности в команде. «Рейнджерс» замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.