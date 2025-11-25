Хоккей-обозрение

«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин очков не набрал

Сегодня, 05:45 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

«Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 18 января. Встреча в столице США завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Шайбы в игре забросили: Эй Джей Грир (14-я минута), Сэм Беннетт (32), Увис Балинскис (36), Антон Лунделль (59), Картер Вераге (60) — Джейкоб Чикран (23, 31).

Александр Овечкин провёл на льду более 16 минут, сделал один бросок и не отметился результативными действиями.

Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 23 из 25 бросков.

Следующую свою игру «Вашингтон» проведёт 20 января в Денвере против «Колорадо», «Флорида» в этот же день встретится с «Сан-Хосе».
Фото: nhl.com







