«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин очков не набрал Сегодня, 05:45 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 18 января. Встреча в столице США завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей. Шайбы в игре забросили: Эй Джей Грир (14-я минута), Сэм Беннетт (32), Увис Балинскис (36), Антон Лунделль (59), Картер Вераге (60) — Джейкоб Чикран (23, 31). Александр Овечкин провёл на льду более 16 минут, сделал один бросок и не отметился результативными действиями. Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 23 из 25 бросков. Следующую свою игру «Вашингтон» проведёт 20 января в Денвере против «Колорадо», «Флорида» в этот же день встретится с «Сан-Хосе».

Фото: nhl.com
















