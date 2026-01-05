Хоккей-обозрение

Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» победу над «Нью-Джерси»

Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 18 января. Поединок в Ньюарке завершился со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Андрей Свечников (34-я минута, 35, 56) и Джексон Блейк (49). У проигравших шайбу забросил Тимо Майер (45).

25-летний нападающий Свечников провёл на льду более 14 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «+3».

Подопечные Рода Бриндамора набрали 64 очка и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче «Каролина» 19 января будет принимать «Баффало», «Нью-Джерси» 20 января сыграет в гостях с «Калгари».
Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» победу над «Нью-Джерси»
