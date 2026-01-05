Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» победу над «Нью-Джерси» Сегодня, 05:39 Автор: Андрей Моисеев









«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 18 января. Поединок в Ньюарке завершился со счётом 4:1. В составе победителей отличились Андрей Свечников (34-я минута, 35, 56) и Джексон Блейк (49). У проигравших шайбу забросил Тимо Майер (45). 25-летний нападающий Свечников провёл на льду более 14 минут, сделал четыре броска и завершил встречу с показателем полезности «+3». Подопечные Рода Бриндамора набрали 64 очка и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Каролина» 19 января будет принимать «Баффало», «Нью-Джерси» 20 января сыграет в гостях с «Калгари».

