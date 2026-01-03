Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург» Сегодня, 05:54 Автор: Андрей Моисеев









«Коламбус» выиграл в гостях у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 18 января. Встреча на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершилась со счётом 4:3. Шайбы в игре забросили: Зак Астон-Риз (3-я минута), Кирилл Марченко (28), Дэнтон Хайнен (38), Чарли Койл (победный буллит) — Коннор Клифтон (10), Рикард Ракелль (18), Сидни Кросби (59). Игрок обороны гостей Егор Замула и Евгений Малкин записали на свой счёт по ассисту. Защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков (оба — «Блю Джекетс»), а также форвард «Пингвинз» Егор Чинахов результативными действиями не отметились. Подопечные Дина Эвасона одержали четвёртую победу подряд. В следующем матче «Коламбус» 21 января сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» 20 января отправится в гости к «Сиэтлу».

