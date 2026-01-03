Хоккей-обозрение

Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург»

Сегодня, 05:54 Автор: Андрей Моисеев




Кирилл Марченко, Коламбус Блю Джекетс

«Коламбус» выиграл в гостях у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 18 января. Встреча на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» завершилась со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Зак Астон-Риз (3-я минута), Кирилл Марченко (28), Дэнтон Хайнен (38), Чарли Койл (победный буллит) — Коннор Клифтон (10), Рикард Ракелль (18), Сидни Кросби (59).

Игрок обороны гостей Егор Замула и Евгений Малкин записали на свой счёт по ассисту.

Защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков (оба — «Блю Джекетс»), а также форвард «Пингвинз» Егор Чинахов результативными действиями не отметились.

Подопечные Дина Эвасона одержали четвёртую победу подряд.

В следующем матче «Коламбус» 21 января сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» 20 января отправится в гости к «Сиэтлу».
Фото: ХК «Коламбус Блю Джекетс»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург»
«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин очков не набрал
Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» победу над «Нью-Джерси»
Панарин прокомментировал решение «Рейнджерс» не предлагать ему контракт
Овечкин посоветовал «Шанхайским Драконам» назначить Лава главным тренером
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
Капризов оформил ассистентский хет-трик в матче с «Баффало»
Okko покажет Олимпийские игры 2026 года в России
Фетисов прокомментировал девять пропущенных шайб Бобровского
20 лет назад Овечкин забросил одну из самых знаменитых шайб в истории НХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449