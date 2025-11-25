Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли на видео хет-трик Свечникова, дубль Панарина и шайбу Дорофеева

Андрей Свечников, Каролина Харрикейнз

В ночь на 18 января в Национальной хоккейной лиге состоялись 13 матчей. 11 шайб в этих играх забросили российские хоккеисты.

«Миннесота» выиграла в гостях у «Баффало» (5:4 ОТ). 34-летний нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко поразил ворота соперника в начале второго периода с передач Джареда Сперджена и Данила Юрова.

«Рейнджерс» победили «Филадельфию» (6:3) и прервали серию из пяти поражений подряд. Артемий Панарин забил первый гол в матче и во втором периоде установил окончательный счёт.

«Калгари» победил «Айлендерс» (4:2), защитник «Флэймз» Ян Кузнецов забросил 4-ю шайбу в чемпионате.

«Нью-Джерси» проиграл «Каролине» (1:4), нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик в четвёртый раз в карьере.

«Коламбус» по буллитам одолел «Питтсбург», одну из шайб записал на свой счёт Кирилл Марченко.

«Бостон» выиграл у «Чикаго» (5:2). 23-летний форвард «Брюинз» Марат Хуснутдинов забил 11-й гол в сезоне.

«Эдмонтон» разгромил «Ванкувер» (6:0), нападающий Василий Подколзин довершил разгром соперника.

«Вегас» крупно обыграл «Нэшвилл», форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев во втором сезоне подряд достиг отметки в 20 голов.
