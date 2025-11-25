Хоккей-обозрение

Фетисов заявил, что Панарин заиграет в любой команде НХЛ

Сегодня, 11:10 Автор: Андрей Моисеев




Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин может заиграть в любой команде НХЛ.

«Достаточно примеров того, что смена клуба идет на пользу хоккеисту. Панарин — такой игрок, который в любой команде заиграет и, может, выиграет этот Кубок Стэнли», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Ранее издание Sportsnet распространило информацию, что Панарину не продлят контракт.

Сегодня ночью российский форвард набрал 3 (2+1) очка в игре с «Филадельфией». В этом сезоне на счету хоккеиста 18 заброшенных шайб и 36 голевых передач в 48 матчах.

«Рейнджерс» набрали 48 очков и занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
Фото: РИА Новости







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Гашек раскритиковал Трампа за введение новых таможенных пошлин
Фетисов заявил, что Панарин заиграет в любой команде НХЛ
В НХЛ сняли на видео хет-трик Свечникова, дубль Панарина и шайбу Дорофеева
Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург»
«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин очков не набрал
Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» победу над «Нью-Джерси»
Панарин прокомментировал решение «Рейнджерс» не предлагать ему контракт
Овечкин посоветовал «Шанхайским Драконам» назначить Лава главным тренером
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
Капризов оформил ассистентский хет-трик в матче с «Баффало»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449