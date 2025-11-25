Фетисов заявил, что Панарин заиграет в любой команде НХЛ Сегодня, 11:10 Автор: Андрей Моисеев









Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин может заиграть в любой команде НХЛ. «Достаточно примеров того, что смена клуба идет на пользу хоккеисту. Панарин — такой игрок, который в любой команде заиграет и, может, выиграет этот Кубок Стэнли», — приводит слова Фетисова РИА Новости. Ранее издание Sportsnet распространило информацию, что Панарину не продлят контракт. Сегодня ночью российский форвард набрал 3 (2+1) очка в игре с «Филадельфией». В этом сезоне на счету хоккеиста 18 заброшенных шайб и 36 голевых передач в 48 матчах. «Рейнджерс» набрали 48 очков и занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: РИА Новости
















