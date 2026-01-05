Гашек раскритиковал Трампа за введение новых таможенных пошлин

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что американский президент Дональд Трамп выставил США на посмешище после введения новых таможенных пошлин.

«Американский президент в очередной раз выставил США на посмешище перед всем миром из-за своих империалистических амбиций. Его политика способствует усилению власти и влияния Китая и России в мире, а также повышает стоимость жизни для граждан его страны», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Трамп подписал указ, по которому с 1 февраля некоторые страны Европы будут дополнительно платить пошлину в размере 10% на товары, отправляемые в США. Правило будет действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка по Гренландии.

Несколько дней назад экс-голкипер «Спартака» призвал лишить Соединённые Штаты Америки права проведения чемпионата мира по футболу 2026 года из-за действий главы американского государства в Венесуэле.