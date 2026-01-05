Хоккей-обозрение

Гашек раскритиковал Трампа за введение новых таможенных пошлин

Сегодня, 14:27 Автор: Андрей Моисеев




Доминик Гашек

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек заявил, что американский президент Дональд Трамп выставил США на посмешище после введения новых таможенных пошлин.

«Американский президент в очередной раз выставил США на посмешище перед всем миром из-за своих империалистических амбиций. Его политика способствует усилению власти и влияния Китая и России в мире, а также повышает стоимость жизни для граждан его страны», — написал Гашек на своей странице в соцсетях.

Трамп подписал указ, по которому с 1 февраля некоторые страны Европы будут дополнительно платить пошлину в размере 10% на товары, отправляемые в США. Правило будет действовать до тех пор, пока не будет заключена сделка по Гренландии.

Несколько дней назад экс-голкипер «Спартака» призвал лишить Соединённые Штаты Америки права проведения чемпионата мира по футболу 2026 года из-за действий главы американского государства в Венесуэле.
Фото: ТАСС







