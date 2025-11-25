Хет-трик Шарипзянова принёс «Авангарду» победу над «Трактором» Сегодня, 16:28 Автор: Андрей Моисеев









«Авангард» обыграл в гостях «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 18 января. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 5:2. Шайбы в игре забросили: Дамир Шарипзянов (11-я минута, 39, 50), Максим Лажуа (29), Майкл Маклауд (38) — Александр Кадейкин (17), Андрей Светлаков (52). Эта победа стала для омских хоккеистов третьей над челябинцами в текущем сезоне. Личная результативная серия Шарипзянова достигла шести матчей (6+5). Хоккеист набрал 46 (17+29) очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди защитников. В следующем матче «Авангард» 20 января сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Трактор» 24 января встретится с «Адмиралом».

Фото: ХК «Трактор»
















