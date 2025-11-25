Хоккей-обозрение

Хет-трик Шарипзянова принёс «Авангарду» победу над «Трактором»

Сегодня, 16:28 Автор: Андрей Моисеев




Трактор — Авангард, 18 января 2026

«Авангард» обыграл в гостях «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 18 января. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 5:2.

Шайбы в игре забросили: Дамир Шарипзянов (11-я минута, 39, 50), Максим Лажуа (29), Майкл Маклауд (38) — Александр Кадейкин (17), Андрей Светлаков (52).

Эта победа стала для омских хоккеистов третьей над челябинцами в текущем сезоне.

Личная результативная серия Шарипзянова достигла шести матчей (6+5). Хоккеист набрал 46 (17+29) очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров среди защитников.

В следующем матче «Авангард» 20 января сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Трактор» 24 января встретится с «Адмиралом».
Фото: ХК «Трактор»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Хет-трик Шарипзянова принёс «Авангарду» победу над «Трактором»
Гашек раскритиковал Трампа за введение новых таможенных пошлин
Фетисов заявил, что Панарин заиграет в любой команде НХЛ
В НХЛ сняли на видео хет-трик Свечникова, дубль Панарина и шайбу Дорофеева
Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург»
«Вашингтон» проиграл «Флориде», Овечкин очков не набрал
Хет-трик Свечникова принёс «Каролине» победу над «Нью-Джерси»
Панарин прокомментировал отказ «Рейнджерс» продлять с ним контракт
Овечкин посоветовал «Шанхайским Драконам» назначить Лава главным тренером
Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449