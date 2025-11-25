Хоккей-обозрение

Фетисов прокомментировал нежелание Овечкина обматывать клюшку радужной лентой

Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал нежелание капитана «Вашингтона» Александра Овечкина обматывать клюшку радужной лентой перед матчем Национальной хоккейной лиги против «Флориды».

«Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение», — приводит слова Фетисова РИА Новости.

Многие хоккеисты «Кэпиталз» вышли на разминку, обмотав клюшки радужной лентой в рамках акции по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией. Движение запрещено в России и признано в стране экстремистским.

Нападающий «столичных» не в первый раз отказался участвовать в мероприятии и вышел на лёд с обычной обмоткой белого цвета.
