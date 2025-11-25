В НХЛ сняли видео, как Кучеров набрал 70-е очко в сезоне НХЛ Сегодня, 00:03 Автор: Андрей Моисеев









В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Даллас» принимает на своём льду «Тампа-Бэй». После второго периода гости ведут со счётом 3:1. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 32-й минуте отметился результативной передачей на Брэндона Хагеля. В этом сезоне российский форвард набрал 70 (24+46) очков в 43 играх и занимает четвёртое место в гонке бомбардиров. Лидирует в списке лучших по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (83, 30+53), на второй строчке расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (82, 36+46), замыкает тройку лучших 19-летний Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (72, 24+48). «Тампа-Бэй» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: USA Today Sports















