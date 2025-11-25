Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли видео, как Кучеров набрал 70-е очко в сезоне НХЛ

Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Даллас» принимает на своём льду «Тампа-Бэй». После второго периода гости ведут со счётом 3:1.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 32-й минуте отметился результативной передачей на Брэндона Хагеля.

В этом сезоне российский форвард набрал 70 (24+46) очков в 43 играх и занимает четвёртое место в гонке бомбардиров.

Лидирует в списке лучших по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (83, 30+53), на второй строчке расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (82, 36+46), замыкает тройку лучших 19-летний Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (72, 24+48).

«Тампа-Бэй» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
