Гол и передача Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис»

Сегодня, 06:50 Автор: Андрей Моисеев




Василий Подколзин, Эдмонтон Ойлерз

«Эдмонтон» разгромил в гостях «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась 19 января на льду «Роджерс Плэйс» и завершилась со счётом 5:0.

В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс (6-я минута), Эндрю Манджапане (12), Зак Хайман (19, 31) и Василий Подколзин (42).

Нападающий «Ойлерз» Подколзин провёл на льду более 14 минут, сделал два броска и записал на свой счёт гол и передачу.

Форварды «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко не отметились результативными действиями.

«Эдмонтон» набрал 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сент-Луиса» 46 очков и он идёт 12-м на Западе.
