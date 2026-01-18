Хоккей-обозрение

«Эдмонтон» забросил 11 шайб за два дня и вошёл в историю НХЛ

Сегодня, 07:38 Автор: Андрей Моисеев




Эдмонтон Ойлерз

«Эдмонтон» с разгромным счётом (5:0) обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 19 января.

«Нефтяники» одержали вторую крупную победу за два дня, накануне они забросили шесть безответных шайб «Ванкуверу».

«Ойлерз» стали третьей командой в истории Национальной хоккейной лиги с сухими победами в двух матчах за два дня, в которых было забито не менее пяти шайб.

В 1970 году «Бостон» подряд разгромил «Рейнджерс» (6:0) и «Миннесоту» (5:0). Три года назад подобные победы одержали «синерубашечники», одолевшие подряд «Питтсбург» (6:0) и «Нэшвилл» (7:0).

В этом сезоне подопечные Криса Ноблоха набрали 58 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Калгари» обменял лучшего защитника команды Андерссона в «Вегас»
«Эдмонтон» забросил 11 шайб за два дня и вошёл в историю НХЛ
Гол и передача Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис»
В НХЛ сняли видео, как Кучеров набрал 70-е очко в сезоне НХЛ
Фетисов прокомментировал отказ Овечкина обматывать клюшку радужной лентой
Хет-трик Шарипзянова принёс «Авангарду» победу над «Трактором»
Гашек раскритиковал Трампа за введение новых таможенных пошлин
Фетисов заявил, что Панарин заиграет в любой команде НХЛ
В НХЛ сняли на видео хет-трик Свечникова, дубль Панарина и шайбу Дорофеева
Шайба Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Питтсбург»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449