«Эдмонтон» забросил 11 шайб за два дня и вошёл в историю НХЛ

«Эдмонтон» с разгромным счётом (5:0) обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в ночь на 19 января.

«Нефтяники» одержали вторую крупную победу за два дня, накануне они забросили шесть безответных шайб «Ванкуверу».

«Ойлерз» стали третьей командой в истории Национальной хоккейной лиги с сухими победами в двух матчах за два дня, в которых было забито не менее пяти шайб.

В 1970 году «Бостон» подряд разгромил «Рейнджерс» (6:0) и «Миннесоту» (5:0). Три года назад подобные победы одержали «синерубашечники», одолевшие подряд «Питтсбург» (6:0) и «Нэшвилл» (7:0).

В этом сезоне подопечные Криса Ноблоха набрали 58 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.