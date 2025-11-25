Хоккей-обозрение

«Калгари» обменял лучшего защитника команды Андерссона в «Вегас»

«Калгари» и «Вегас» совершили обмен, в результате которого состав «Голден Найтс» пополнил Расмус Андерссон.

Взамен «Флэймз» получили двух игроков обороны — Зака Уайтклауда и Абрама Виби, а также выбор в первом раунде драфта-2027 и во втором раунде 2028-го, сообщает пресс-служба НХЛ.

29-летний Андерссон выходил на лёд во всех 48 матчах в этом сезоне и набрал 30 (10+20) очков. Защитник занимает третье место по результативности в команде, уступая Назему Кадри (33) и Микаэлю Баклунду (31).

Швед был выбран «Калгари» на драфте 2015 года под общим 53-м номером и за 10 сезонов в канадской команде забросил 57 шайб и отдал 204 передачи.

«Вегас» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, «Флэймз» идут 12-ми на Западе.
