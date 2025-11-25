Хоккей-обозрение

Губерниев прокомментировал назначение Лава в «Шанхайские Драконы»

Сегодня, 12:18 Автор: Андрей Моисеев




Дмитрий Губерниев

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Митча Лава на пост главного тренера «Шанхайских Драконов».

«Я бы такого человека, естественно, не позвал. Что мы, помойка что ли какая‑то? Каждый раз, когда к нам приходят странные персонажи, которые имеют нелады с законом», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Накануне китайский клуб объявил о назначении на пост главного тренера 41-летнего канадского специалиста, контракт с которым будет действовать до конца следующего сезона.

До приезда в Санкт-Петербург канадец на протяжении двух сезонов отвечал за игру защитников в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В октябре 2025 года Лав был уволен после обвинений в домашнем насилии.
