Плющев хочет прокомментировать приход Лава в «Шанхайские Драконы»

Сегодня, 12:46 Автор: Андрей Моисеев




Владимир Плющев

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение канадского специалиста Митча Лава в «Шанхайские Драконы».

«Выбор в пользу главного тренера с нулевым опытом работы в большом хоккее и не нулевым опытом, скажем так, криминально-бытовом – это уже перебор», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.

С 2023 по 2025 годы Лав работал помощником Спенсера Карбери в «Вашингтон Кэпиталз». В прошлом октябре его уволили из клуба после обвинений в домашнем насилии.

Жерар Галлан, работавший с начала сезона в СанкПетербурге, покинул пост по состоянию здоровья.

«Драконы» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от восьмого кубкового места составляет девять очков.










