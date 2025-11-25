«Металлург» выиграл семь матчей КХЛ в 2026 году, «Амур» шесть игр проиграл

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Амур» и «Металлург».

«Магнитка» выиграла со счётом 4:3 и продолжила свою победную серию. Подопечные Андрея Разина выиграли все семь игр в 2026 году с разницей шайб 40-16 и являются единственной командой КХЛ, добившейся такого результата. «Сталевары» забили девять голов ХК «Сочи», восемь — «Адмиралу» и семь — «Шанхайским Драконам».

Хабаровчане проиграли все шесть матчей и пока остаются единственным клубом без побед в новом году.

«Металлург» набрал 76 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Амура» 39 очков и он идёт девятым на Востоке.