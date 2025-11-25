В КХЛ сняли видео, как капитан «Адмирала» Шулак забросил шайбу в свои ворота

Защитник «Адмирала» Либор Шулак в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Ак Барса» забросил шайбу в собственные ворота.

Неприятный для хоккеиста эпизод произошёл на первых минутах третьего периода. По правилам гол был засчитан на игрока обороны гостей Илью Карпухина, который последним коснулся шайбы.

Дальневосточники проиграли со счётом 2:5 и занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Адмирал» 21 января проведёт ещё один матч в Хабаровске с «Ак Барсом».

31-летний Шулак в 45 играх этого сезона набрал 23 (9+14) очка и имеет один из худших в команде показателей полезности («-6»).