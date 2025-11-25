В матче НХЛ «Вашингтон» –«Калгари» сняли 918-ю шайбу Овечкина Сегодня, 07:58 Автор: Андрей Моисеев









Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Калгари», которая прошла на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум», забил 918-й гол в регулярных чемпионатах. Капитан «столичных» отличился на последней минуте встречи после передач Дилана Строума и Мартина Фехервари. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Кэпиталз». В активе Овечкина 44 (21+23) очка в 52 играх текущего сезона. Хоккеист занимает первое место по результативности в команде. До рекорда Гретцки по количеству голов с учётом плей-офф россиянину осталось забить 21 шайбу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет 25 января против «Эдмонтона».

Фото: USA Today Sports















