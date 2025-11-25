Хоккей-обозрение

В матче НХЛ «Вашингтон» –«Калгари» сняли 918-ю шайбу Овечкина

Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в игре с «Калгари», которая прошла на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум», забил 918-й гол в регулярных чемпионатах.

Капитан «столичных» отличился на последней минуте встречи после передач Дилана Строума и Мартина Фехервари.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Кэпиталз».

В активе Овечкина 44 (21+23) очка в 52 играх текущего сезона. Хоккеист занимает первое место по результативности в команде. До рекорда Гретцки по количеству голов с учётом плей-офф россиянину осталось забить 21 шайбу.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 25 января против «Эдмонтона».
