В КХЛ сняли, как защитник СКА Менелл вынес шайбу из пустых ворот

Защитник СКА Бреннан Менелл в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против минского «Динамо» вынес шайбу из пустых ворот.

Американец сделал сейв после броска нападающего минчан Станислава Галиева. Голкипер армейцев в это время лежал на льду после нескольких попыток игроков динамовцев затолкать шайбу в ворота.

Матч в Санкт-Петербурге продолжается. В середине третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей.

В этом сезоне Менелл в 37 матчах набрал 11 (7+4) очков.

СКА набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 61 очком идёт третьим на Западе.