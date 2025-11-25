Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче КХЛ Сегодня, 22:06 Автор: Андрей Моисеев









Московское «Динамо» обыграло по буллитам «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Москве завершился со счётом 5:4. Шайбы в игре забросили: Артём Сергеев (20-я минута), Иван Зинченко (36), Антон Слепышев (46), Макс Комтуа (51), Никита Гусев (победный буллит) — Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53), Тимофей Давыдов (58). В следующем матче «Динамо» 21 января встретится с «Нефтехимиком», «Северсталь» в этот же день сыграет с ХК «Сочи». Подопечные Андрея Козырева набрали 64 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Фото: ХК «Динамо» Москва















