Хоккей-обозрение

Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче КХЛ

Сегодня, 22:06 Автор: Андрей Моисеев




Динамо Москва — Северсталь, 19 января 2026

Московское «Динамо» обыграло по буллитам «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Москве завершился со счётом 5:4.

Шайбы в игре забросили: Артём Сергеев (20-я минута), Иван Зинченко (36), Антон Слепышев (46), Макс Комтуа (51), Никита Гусев (победный буллит) — Томас Грегуар (47), Кирилл Танков (53), Александр Скоренов (53), Тимофей Давыдов (58).

В следующем матче «Динамо» 21 января встретится с «Нефтехимиком», «Северсталь» в этот же день сыграет с ХК «Сочи».

Подопечные Андрея Козырева набрали 64 очка и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции.
Фото: ХК «Динамо» Москва







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче КХЛ
В КХЛ сняли, как защитник СКА Менелл вынес шайбу из пустых ворот
Капитан «Адмирала» Шулак забросил шайбу в свои ворота
«Металлург» выиграл семь матчей КХЛ в 2026 году, «Амур» шесть игр проиграл
Плющев хочет прокомментировать приход Лава в «Шанхайские Драконы»
Губерниев прокомментировал назначение Лава в «Шанхайские Драконы»
В КХЛ объявили сроки проведения плей-офф в сезоне 2025/2026
«Калгари» обменял лучшего защитника команды Андерссона в «Вегас»
«Эдмонтон» забросил 11 шайб за два дня и вошёл в историю НХЛ
Гол и передача Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449