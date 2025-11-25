Вратарь «Каролины» Басси остановил лучшего игрока недели в НХЛ Сегодня, 01:32 Автор: Андрей Моисеев









«Каролина» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 19 января. Поединок в Роли завершился со счётом 2:1. В середине второго периода голкипер Брэндон Басси сделал красивый сейв, поймав в ловушку шайбу после броска нападающего «Сэйбрз» Тейджа Томпсона. В этот момент хозяева льда играли в меньшинстве. Басси был признан лучшим игроком матча, Томпсона НХЛ назвала первой звездой прошедшей недели. Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне и сделал результативную передачу на Сета Джарвиса. «Каролина» набрала 66 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Фото: Reuters
















