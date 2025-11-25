В НХЛ сняли на видео, как Овечкин чуть не подрался в матче с «Колорадо»

«Вашингтон» в Денвере встречается с «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После второго периода счёт 3:2 в пользу хозяев льда.

В одном из эпизодов защитник «Эвеланш» Джош Мэнсон грубо оттолкнул клюшкой нападающего Ника Дауда. Капитан «столичных» Александр Овечкин вступился за одноклубника, словесная перепалка с канадцем едва не переросла в драку.

В этом чемпионате Овечкин провёл 50 матчей, забросил 20 шайб и сделал 21 результативную передачу.

«Кэпиталз» набрали 54 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Колорадо» продолжает лидировать на Западе.