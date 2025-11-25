Хоккей-обозрение

«Вашингтон» проиграл «Колорадо», голевую передачу Овечкина сняли на видео

«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 20 января. Встреча в Денвере на льду «Болл-Арены» завершилась со счётом 5:2.

Шайбы в игре забросили: Паркер Келли (6-я минута), Натан Маккиннон (28, 57), Виктор Олофссон (36), Арттури Лехконен (53) — Джейкоб Чикран (8), Этен Фрэнк (37).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 15 минут, сделал пять бросков и записал на свой счёт передачу.

Нападающий хозяев Захар Бардаков и форвард «столичных» Иван Мирошниченко результативными действиями не отметились. Валерий Ничушкин пропустил игру из-за травмы верхней части тела.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22 января с «Ванкувером», «Колорадо» в этот же день встретится с «Анахаймом».
