«Вашингтон» проиграл «Колорадо», голевую передачу Овечкина сняли на видео Сегодня, 03:01 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 20 января. Встреча в Денвере на льду «Болл-Арены» завершилась со счётом 5:2. Шайбы в игре забросили: Паркер Келли (6-я минута), Натан Маккиннон (28, 57), Виктор Олофссон (36), Арттури Лехконен (53) — Джейкоб Чикран (8), Этен Фрэнк (37). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 15 минут, сделал пять бросков и записал на свой счёт передачу. Нападающий хозяев Захар Бардаков и форвард «столичных» Иван Мирошниченко результативными действиями не отметились. Валерий Ничушкин пропустил игру из-за травмы верхней части тела. В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22 января с «Ванкувером», «Колорадо» в этот же день встретится с «Анахаймом».

