Овечкин обошёл Доуна и Бьюсика по количеству матчей в истории НХЛ

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Вашингтоном», в котором хозяева одержали победу со счётом 5:2.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1541-й встрече и занял чистое 18-е место по количеству проведённых игр за всю историю НХЛ.

Капитан «столичных» опередил Джонни Бьюсика и Шейна Доуна и на три игры отстаёт от занимающего 17-ю строчку защитника Брента Бёрнса.

Из действующих хоккеистов только Бёрнс продолжает выступление, продолжая выходить на лёд в составе «Эвеланш».

Рекордсменом по этому показателю является Патрик Марло (1779), далее расположились Горди Хоу (1767) и Марк Мессье (1756).