Чернышов дважды поучаствовал в голах в ворота Бобровского

«Сан-Хосе» выиграл в гостях у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 20 января. Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Уилл Смит (21-я минута), Венсан Деарне (23), Марио Ферраро (27) и Баркли Гудроу (58). У проигравших единственную шайбу забросил Ээту Луостаринен (41).

Нападающий «Шаркс» Игорь Чернышов записал на свой счёт две результативные передачи.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по воротам.

В следующем матче «Флорида» сыграет 23 января с «Виннипегом», «Сан-Хосе» 21 января встретится с «Тампа-Бэй».