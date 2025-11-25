Хоккей-обозрение

Чернышов дважды поучаствовал в голах в ворота Бобровского

Сегодня, 05:07 Автор: Андрей Моисеев




Маклин Селебрини, Сан-Хосе Шарск

«Сан-Хосе» выиграл в гостях у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 20 января. Встреча в Санрайзе завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Уилл Смит (21-я минута), Венсан Деарне (23), Марио Ферраро (27) и Баркли Гудроу (58). У проигравших единственную шайбу забросил Ээту Луостаринен (41).

Нападающий «Шаркс» Игорь Чернышов записал на свой счёт две результативные передачи.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков по воротам.

В следующем матче «Флорида» сыграет 23 января с «Виннипегом», «Сан-Хосе» 21 января встретится с «Тампа-Бэй».
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Чернышов дважды поучаствовал в голах в ворота Бобровского
Овечкин обошёл Доуна и Бьюсика по количеству матчей в истории НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Колорадо», голевую передачу Овечкина сняли на видео
В НХЛ сняли на видео, как Овечкин чуть не подрался в матче с «Колорадо»
Вратарь «Каролины» Басси остановил лучшего игрока недели в НХЛ
Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче КХЛ
В КХЛ сняли, как защитник СКА Менелл вынес шайбу из пустых ворот
Капитан «Адмирала» Шулак забросил шайбу в свои ворота
«Металлург» выиграл семь матчей КХЛ в 2026 году, «Амур» шесть игр проиграл
Плющев хочет прокомментировать приход Лава в «Шанхайские Драконы»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449