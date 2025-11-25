Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли видео драки Бобровского с вратарём «Сан-Хосе»

Сергей Бобровский, Флорида Пантерз

«Флорида» проиграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Амерант Банк Арены» завершился со счётом 1:4.

На 14-й минуте третьего периода началась массовая потасовка, в которой также приняли участие голкиперы обеих команд.

После нескольких ударов Алекс Неделькович повалил на лёд российского вратаря Сергея Бобровского.

Судьи выписали обоим хоккеистам по семь минут штрафа.

Россиянин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Сан-Хосе» набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Флориды» в активе также 53 балла и 11-е место на Востоке.
