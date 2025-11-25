Защитник «Авангарда» Шарипзянов вошёл в топ-5 лучших бомбардиров сезона КХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов записал на свой счёт две заброшенные шайбы и передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Салавата Юлаева».

В этом сезоне 29-летний хоккеист набрал 49 (19+39) очков и попал в топ-5 лучших бомбардиров чемпионата. Игрок забил шесть голов в трёх последних играх.

Лидирует в списке самых результативных по системе «гол+пас» Сэм Энас из минского «Динамо» (57, 22+35), второе место занимает Владимир Ткачёв из «Металлурга» (52, 10+42), замыкает тройку лучших Константин Окулов из «Авангарда» (51, 16+35).

На четвёртой строчке расположился нападающий «Магнитки» Роман Канцеров (50, 27+23).