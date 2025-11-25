Майоров отреагировал на продление отстранения сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал продление недопуска сборной России на международные соревнования.

«В руководстве федерации сильно антироссийское лобби, которое возглавляет говенная Прибалтика. Ведущую роль в этом играет Латвия, которая мешает нашему возвращению. Латвию поддерживает и Эстония, у которой вообще-то хоккей в зачаточном состоянии. Также финны, шведы выступают против нас», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и пропустила за это время четыре мировых первенства. Российские хоккеисты не примут участия в Олимпийских играх в Италии и в двух ближайших чемпионатах мира.

МОК в декабре рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта, однако Международная федерация хоккея на очередном своём заседании 21 января оставила санкции в силе.