Майоров отреагировал на продление отстранения сборной России по хоккею

Сегодня, 15:15




Борис Майоров

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал продление недопуска сборной России на международные соревнования.

«В руководстве федерации сильно антироссийское лобби, которое возглавляет говенная Прибалтика. Ведущую роль в этом играет Латвия, которая мешает нашему возвращению. Латвию поддерживает и Эстония, у которой вообще-то хоккей в зачаточном состоянии. Также финны, шведы выступают против нас», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и пропустила за это время четыре мировых первенства. Российские хоккеисты не примут участия в Олимпийских играх в Италии и в двух ближайших чемпионатах мира.

МОК в декабре рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта, однако Международная федерация хоккея на очередном своём заседании 21 января оставила санкции в силе.
