Нападающий «Чикаго» Михеев забил «Каролине» в меньшинстве Сегодня, 05:57 Автор: Андрей Моисеев









«Чикаго» обыграл по буллитам «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 23 января. Поединок в Роли завершился со счётом 4:3. В составе победителей отличились Илья Михеев (12-я минута), Ник Лардис (25), Коннор Мёрфи (54) и Оливер Мур (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Йоэль Нюстрём (13), Джордан Стаал (30) и Джексон Блейк (55). 31-летний нападающий «Блэкхоукс» Михеев забил гол в меньшинстве в середине первого периода и отдал результативный пас на Мёрфи. В следующем матче «Чикаго» 24 января сыграет с «Тампой», «Каролина» 25 января встретится в гостях с «Оттавой».

Фото: nhl.com















