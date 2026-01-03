Хоккей-обозрение

Нападающий «Чикаго» Михеев забил «Каролине» в меньшинстве

Сегодня, 05:57 Автор: Андрей Моисеев




Илья Михеев, Чикаго Блэкхоукс

«Чикаго» обыграл по буллитам «Каролину» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 23 января. Поединок в Роли завершился со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Илья Михеев (12-я минута), Ник Лардис (25), Коннор Мёрфи (54) и Оливер Мур (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Йоэль Нюстрём (13), Джордан Стаал (30) и Джексон Блейк (55).

31-летний нападающий «Блэкхоукс» Михеев забил гол в меньшинстве в середине первого периода и отдал результативный пас на Мёрфи.

В следующем матче «Чикаго» 24 января сыграет с «Тампой», «Каролина» 25 января встретится в гостях с «Оттавой».
Фото: nhl.com







