В НХЛ сняли видео, как Никишин побил американца из «Чикаго»

Сегодня, 05:59 Автор: Андрей Моисеев




Александр Никишин, Каролина Харрикейнз

В ночь на 23 января состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина» принимала «Чикаго». Встреча завершилась победой «Блэкхоукс» со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Илья Михеев (12-я минута), Ник Лардис (25), Коннор Мёрфи (54), Оливер Мур (победный буллит) — Йоэль Нюстрём (13), Джордан Стаал (30), Джексон Блейк (55).

На 14-й минуте второго периода защитник «Харрикейнз» Александр Никишин сбил с ног Ника Лардиса, а через несколько секунд подрался с нападающим «Блэкхоукс» Муром.

Российский хоккеист выиграл эту драку, после нескольких ударов повалив соперника на лёд.

В этом сезоне 24-летний Никишин в 50 матчах набрал 20 (6+14) очков.
Фото: ХК «Каролина Харрикейнз»







