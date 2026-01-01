В НХЛ сняли видео, как Никишин побил американца из «Чикаго»

В ночь на 23 января состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина» принимала «Чикаго». Встреча завершилась победой «Блэкхоукс» со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Илья Михеев (12-я минута), Ник Лардис (25), Коннор Мёрфи (54), Оливер Мур (победный буллит) — Йоэль Нюстрём (13), Джордан Стаал (30), Джексон Блейк (55).

На 14-й минуте второго периода защитник «Харрикейнз» Александр Никишин сбил с ног Ника Лардиса, а через несколько секунд подрался с нападающим «Блэкхоукс» Муром.

Российский хоккеист выиграл эту драку, после нескольких ударов повалив соперника на лёд.

В этом сезоне 24-летний Никишин в 50 матчах набрал 20 (6+14) очков.