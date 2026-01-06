Хоккей-обозрение

«Питтсбург» за 37 секунд забросил три шайбы «Эдмонтону»

В Эдмонтоне продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ойлерз» встречается с «Питтсбургом». В конце второго периода гости ведут со счётом 5:1.

В первом отрезке игры «Пингвинз» за 37 секунд трижды поразил ворота Тристана Джерри. Дважды отличился нападающий Энтони Манта, а третью шайбу записал на свой счёт Сидни Кросби.

Главный тренер канадской команды Крис Ноблох не стал менять Джерри на запасного вратаря.

Евгений Малкин записал на свой счёт гол и передачу.

В следующем матче «Эдмонтон» 25 января сыграет с «Вашингтоном», «Питтсбург» 26 января встретится с «Ванкувером».
«Питтсбург» за 37 секунд забросил три шайбы «Эдмонтону»
