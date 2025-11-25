Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли видео, как Капризов набрал 60-е очко в сезоне НХЛ

Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Миннесота» принимает на своём льду «Детройт». Во втором периоде счёт 1:1.

Лидер «Уайлд» Кирилл Капризов на 18-й минуте отметился заброшенной шайбой с передач Куинна Хьюза и Матса Цуккарелло.

В этом сезоне российский нападающий набрал 60 (26+34) очков в 52 играх и идёт девятым в гонке бомбардиров.

Лидирует в списке лучших по системе «гол+пас» Натан Маккиннон из «Колорадо» (85, 38+47), второе место занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (85, 30+55), на третьей строчке расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» (73, 24+49).

В следующем матче «Миннесота» 25 января встретится с «Флоридой».
