В НХЛ сняли видео, как Капризов набрал 60-е очко в сезоне НХЛ Сегодня, 07:06 Автор: Андрей Моисеев









В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Миннесота» принимает на своём льду «Детройт». Во втором периоде счёт 1:1. Лидер «Уайлд» Кирилл Капризов на 18-й минуте отметился заброшенной шайбой с передач Куинна Хьюза и Матса Цуккарелло. В этом сезоне российский нападающий набрал 60 (26+34) очков в 52 играх и идёт девятым в гонке бомбардиров. Лидирует в списке лучших по системе «гол+пас» Натан Маккиннон из «Колорадо» (85, 38+47), второе место занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (85, 30+55), на третьей строчке расположился Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» (73, 24+49). В следующем матче «Миннесота» 25 января встретится с «Флоридой».

Фото: USA Today Sports















