Малкин и Чинахов из «Питтсбурга» приняли участие в разгроме «Эдмонтона»

«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 23 января. Поединок на льду арены «Роджерс Плэйс» завершился со счётом 6:2. В составе победителей отличились Энтони Манта (3-я минута, 3), Сидни Кросби (3), Рикард Ракелль (33), Евгений Малкин (35) и Егор Чинахов (43). У проигравших шайбы забросили Джейк Уолман (26) и Мэтт Савуа (54). Нападающий «Питтсбурга» Малкин записал на свой счёт гол и передачу, Чинахов забросил 8-ю шайбу в сезоне. Лидеры «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не отметились результативными действиями. В следующем матче «Питтсбург» 26 января сыграет с «Ванкувером», «Эдмонтон» 25 января встретится с «Вашингтоном».

