Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Детройтом»

Сегодня, 08:16




Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд

«Миннесота» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 23 января. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3.

Шайбы в игре забросили: Кирилл Капризов (18-я минута, 61), Матс Цуккарелло (41, 47) — Лукас Рэймонд (5, 37), Джеймс ван Римсдайк (46).

Нападающий «Уайлд» Капризов отметился двумя заброшенными шайбами и передачей. Россиянин набрал 61 (27+34) очко в сезоне.

Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров не отметились результативными действиями.

В следующем матче «Миннесота» 25 января встретится с «Флоридой», «Детройт» в этот же день сыграет с «Виннипегом».
