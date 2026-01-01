Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Детройтом» Сегодня, 08:16 Автор: Андрей Моисеев









«Миннесота» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся 23 января. Встреча в Сент-Поле завершилась со счётом 4:3. Шайбы в игре забросили: Кирилл Капризов (18-я минута, 61), Матс Цуккарелло (41, 47) — Лукас Рэймонд (5, 37), Джеймс ван Римсдайк (46). Нападающий «Уайлд» Капризов отметился двумя заброшенными шайбами и передачей. Россиянин набрал 61 (27+34) очко в сезоне. Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров не отметились результативными действиями. В следующем матче «Миннесота» 25 января встретится с «Флоридой», «Детройт» в этот же день сыграет с «Виннипегом».

Фото: USA Today Sports















