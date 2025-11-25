Хоккей-обозрение

Никишин впервые подрался в НХЛ и отправил в нокдаун нападающего «Чикаго»

Сегодня, 09:44




Александр Никишин, Каролина Харрикейнз

Защитник «Каролины» Александр Никишин, проводящий свой дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге, впервые принял участие в драке.

Российский хоккеист на 14-й минуте применил силовой приём против нападающего «Чикаго» Ника Лардиса, а затем избил американца Оливера Мура, который попытался защитить партнёра по команде.

Первый раз Никишин применил кулаки в конце октября в поединке с «Айлендерс». Тогда игрок не сбросил перчатки и потасовка с Кайлом Маклиным не переросла в серьёзную драку.

В этом сезоне Никишин в 50 матчах набрал 20 (6+14) очков и имеет один из лучших в команде показателей полезности (+12).

«Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Майоров отреагировал на продление отстранения сборной России по хоккею


