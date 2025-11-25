Овечкин приближается к ещё одному важному результату Гретцки в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который состоялся 22 января, записал на свой счёт передачу.

На счету российского форварда 1666 (917+749) очков в играх за «Кэпиталз» и он на три пункта отстаёт от Уэйна Гретцки по количеству баллов, набранных за один клуб.

В активе канадца 1669 очков за «Эдмонтон». Легенда «Ойлерз» занимает пятое место по результативности в составе одной команды.

В этом сезоне в активе Овечкина 20 шайб и 23 передачи в 51 матче.

В следующей игре «столичные» 24 января встретятся с «Калгари». «Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице восточной конференции.