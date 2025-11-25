Хоккей-обозрение

«Лада» обыграла московское «Динамо» и одержала 200-ю победу в КХЛ

Вчера, 20:16 Автор: Андрей Моисеев




Лада — Динамо Москва, 23 января 2026

«Лада» одержала победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 23 января. Встреча в Тольятти завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Владислав Сёмин (14-я минута) и Никита Сетдиков (22). У проигравших шайбу забросил Максим Мамин (34).

Тольяттинцы одержали 200-ю победу в Континентальной хоккейной лиге.

«Лада» набрала 36 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» имеет в активе 58 очков и идёт на пятом месте на Западе.

В следующем матче сегодняшние соперники встретятся 26 января между собой в Москве.
«Лада» обыграла московское «Динамо» и одержала 200-ю победу в КХЛ
