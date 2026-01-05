Кучеров в матче с «Коламбусом» сделал 50-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

«Коламбус» принимает на своём льду «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В конце первого периода счёт равный (2:2).

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров на 11-й минуте отметился результативной передачей на Даррена Рэддиша.

В этом сезоне российский нападающий сделал 50 ассистов в 46 играх и занимает второе место в сезоне НХЛ по этому показателю.

Лидирует в списке лучших ассистентов Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (55), на третьей строчке расположился Натан Маккиннон из «Колорадо» (49). В пятёрку лучших вошли Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (48) и Микко Рантанен из «Далласа» (44).

«Тампа-Бэй» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.