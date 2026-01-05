Никита Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне подряд

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Чикаго».

Российский хоккеист отличился на 19-й минуте второго периода и довёл счёт голов в текущем сезоне до двадцати пяти.

32-летний нападающий забрасывает 25 шайб в 11-м сезоне подряд. Наибольшую результативность (44) Кучеров показал в сезоне 2023/2024. В трёх чемпионатах форвард «Лайтнинг» забивал 40 и более раз.

Встреча не завершена, счёт 1:1.

«Тампа-Бэй» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Джона Купера сыграют 25 января в гостях против «Коламбуса».