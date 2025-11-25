Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Торонто» Сегодня, 05:38 Автор: Андрей Моисеев









«Вегас» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 24 января. Поединок на льду «Скоушабэнк-Арены» завершился со счётом 6:3. В составе победителей отличились Джек Айкел (2-я минута), Киган Колесар (5), Павел Дорофеев (24), Брэйден Боуман (26) и Марк Стоун (56, 60). У проигравших шайбы забросили Джон Таварес (21), Скотт Лотон (31) и Бобби Макманн (39). Дорофеев забросил 22-ю шайбу в сезоне и возглавил список лучших снайперов команды. Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв записал на свой счёт две результативные передачи. В следующем матче «Вегас» 26 января сыграет с «Оттавой», «Торонто» 25 января встретится с «Колорадо».

