Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Торонто»

Павел Дорофеев, Вегас Голден Найтс

«Вегас» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который состоялся 24 января. Поединок на льду «Скоушабэнк-Арены» завершился со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Джек Айкел (2-я минута), Киган Колесар (5), Павел Дорофеев (24), Брэйден Боуман (26) и Марк Стоун (56, 60). У проигравших шайбы забросили Джон Таварес (21), Скотт Лотон (31) и Бобби Макманн (39).

Дорофеев забросил 22-ю шайбу в сезоне и возглавил список лучших снайперов команды.

Нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв записал на свой счёт две результативные передачи.

В следующем матче «Вегас» 26 января сыграет с «Оттавой», «Торонто» 25 января встретится с «Колорадо».
