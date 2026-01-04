Панарин занял первое место в рейтинге игроков НХЛ, которых могут обменять

Канадский телеканал TSN опубликовал рейтинг игроков, которых могут обменять до дедлайна в Национальной хоккейной лиге.

Возглавляет список нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. В клубе хоккеисту дали понять, что не собираются продлевать с ним контракт. Действующее соглашение, по которому россиянин получает в среднем 11,6 млн долларов, истекает в конце этого сезона.

Второе место в рейтинге занимает Назем Кадри из «Калгари», на третьей строчке эксперты канала поместили центрфорварда «Рейнджерс» Винсента Трочека.

Следующие два места занимают игроки «Нью-Джерси» — защитник Даги Хэмилтон и нападающий Ондржей Палат. В топ-7 попали Блейк Коулман из «Калгари» и Стивен Стэмкос из «Нэшвилла».

В этом сезоне Панарин в 50 играх набрал 56 (19+37) очков и лидирует в команде по системе «гол+пас».