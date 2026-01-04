Хоккей-обозрение

Панарин занял первое место в рейтинге игроков НХЛ, которых могут обменять

Сегодня, 06:38 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин, Нью-Йорк Рейнджерс

Канадский телеканал TSN опубликовал рейтинг игроков, которых могут обменять до дедлайна в Национальной хоккейной лиге.

Возглавляет список нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. В клубе хоккеисту дали понять, что не собираются продлевать с ним контракт. Действующее соглашение, по которому россиянин получает в среднем 11,6 млн долларов, истекает в конце этого сезона.

Второе место в рейтинге занимает Назем Кадри из «Калгари», на третьей строчке эксперты канала поместили центрфорварда «Рейнджерс» Винсента Трочека.

Следующие два места занимают игроки «Нью-Джерси» — защитник Даги Хэмилтон и нападающий Ондржей Палат. В топ-7 попали Блейк Коулман из «Калгари» и Стивен Стэмкос из «Нэшвилла».

В этом сезоне Панарин в 50 играх набрал 56 (19+37) очков и лидирует в команде по системе «гол+пас».
Фото: USA Today Sports







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Ротенберг высказался о драке Бобровского с американцем в матче НХЛ
В НХЛ сняли на видео дубль Мичкова, 918-ю шайбу Овечкина и гол Кучерова
Овечкину осталось забросить 21 шайбу до рекорда Гретцки
В матче НХЛ «Вашингтон» –«Калгари» сняли 918-ю шайбу Овечкина
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть у «Калгари»
Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» разгромить «Колорадо»
Овечкин в баре без пива отпраздновал 600 передач Карлсона в НХЛ
Панарин занял первое место в рейтинге игроков НХЛ, которых могут обменять
Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Торонто»
Никита Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне подряд


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449