Овечкин в баре без пива отпраздновал 600 передач Карлсона в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Дилан Строум разместил в соцсетях фотографию, на которой игроки «Кэпиталз» Джейкоб Чикран, Джон Карлсон и Александр Овечкин отмечают 600 передач американца за карьеру в НХЛ.

Карлсон достиг этого результата в матче против «Ванкувера», который состоялся 22 января.

На снимке Строум напротив юбиляра поместил надпись «600 club», а напротив Чикрана «Soon». У последнего в активе 590 голевых передач.

На столе рядом с капитаном «столичных» стоит стакан с прозрачной жидкостью, остальные хоккеисты предпочли выпить по бокалу пива.

В этом сезоне 36-летний Карлсон в 47 играх набрал 40 (9+31) очков.