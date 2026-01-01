Хоккей-обозрение

Овечкин в баре без пива отпраздновал 600 передач Карлсона в НХЛ

Сегодня, 06:52 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Форвард «Вашингтона» Дилан Строум разместил в соцсетях фотографию, на которой игроки «Кэпиталз» Джейкоб Чикран, Джон Карлсон и Александр Овечкин отмечают 600 передач американца за карьеру в НХЛ.

Карлсон достиг этого результата в матче против «Ванкувера», который состоялся 22 января.

На снимке Строум напротив юбиляра поместил надпись «600 club», а напротив Чикрана «Soon». У последнего в активе 590 голевых передач.

На столе рядом с капитаном «столичных» стоит стакан с прозрачной жидкостью, остальные хоккеисты предпочли выпить по бокалу пива.

В этом сезоне 36-летний Карлсон в 47 играх набрал 40 (9+31) очков.
Фото: Imagn Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Ротенберг высказался о драке Бобровского с американцем в матче НХЛ
В НХЛ сняли на видео дубль Мичкова, 918-ю шайбу Овечкина и гол Кучерова
Овечкину осталось забросить 21 шайбу до рекорда Гретцки
В матче НХЛ «Вашингтон» –«Калгари» сняли 918-ю шайбу Овечкина
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть у «Калгари»
Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» разгромить «Колорадо»
Овечкин в баре без пива отпраздновал 600 передач Карлсона в НХЛ
Панарин занял первое место в рейтинге игроков НХЛ, которых могут обменять
Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» обыграть «Торонто»
Никита Кучеров забросил 25 шайб в 11-м сезоне подряд


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449